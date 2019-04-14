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تعرف على حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب

الأحد، 14 أبريل 2019 05:00 ص
تعرف على حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف
كتب لؤى على
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ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 


هناك أوقات نهى الشرع فيها عن صلاة النفل فيها وهي على النحو التالى:

 

من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح، ويقدر بربع ساعة من بزوغها تقريبًا، و عند استواء الشمس في كبد السماء أى قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.


وقد اتفق الفقهاء على كراهة صلاة النفل التى لا سبب لها في هذه الأوقات، كما اتفقوا على جواز أداء الفرائض فيها، ولكنهم اختلفوا في صلاة النفل التى لها سبب في هذه الأوقات كتحية المسجد وسجدة التلاوة فذهب الإمام الشافعي إلى جواز صلاتها فى وقت الكراهة، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك – رحمهما الله – إلى كراهة صلاة النفل في هذه الأوقات.


وعليه: فالأمر فيه سعة، ولا يصح الإنكار في مثل هذه المسائل التي هى محل خلاف بين الفقهاء؛ لأن من القواعد المعمول بها عند الفقهاء: { لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ}.


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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

صلاة المغرب

لجنة الفتوى




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