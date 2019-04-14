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تشريعية النواب توافق على المادة الخاصة بتعيين النائب العام فى التعديلات الدستورية

الأحد، 14 أبريل 2019 07:06 م
تشريعية النواب توافق على المادة الخاصة بتعيين النائب العام فى التعديلات الدستورية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على -نورا فخرى
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وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم،برئاسة  الدكتور على عبدالعال، على المادة الخاصة بتعيين النائب العام فى التعديلات الدستورية.
 
 
وأخذ عبدالعال، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، حيث وافق 43 عضوً باللجنة، مقابل رفض 5 أعضاء فقط.
 
 
ونصت المادة 189 فقرة ثانية على "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ".
 
 

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