تشريعية النواب توافق على اختصاصات مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية

كتبت - نور على _نورا فخرى

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادتين 248 مستحدثة و المادة 249 مستحدثة فى التعديلات الدستورية

وتحدد المادتان اختصاصات مجلس الشيوخ.

وجاء نص المادة "248" مستحدثة كما وافقت عليها اللجنة كما يلى - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ووالسلام الإجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطي وتوسيع مجالاته.

كما جاء نص المادة "249" مستحدثة كما يلى:

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وكان الدكتور على عبد العال قد اقترح حذف عبارة أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح مايراه كفيلا للوحدة الوطنية ، وأوضح أننا دولة واحدة و والوحدة الوطنية تعنى أننا دولتين.