video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تشريعية النواب توافق على اختصاصات مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية

الأحد، 14 أبريل 2019 08:23 م
تشريعية النواب توافق على اختصاصات مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على _نورا فخرى
إضافة تعليق
 
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادتين 248 مستحدثة و المادة 249 مستحدثة فى التعديلات الدستورية
 
وتحدد المادتان اختصاصات مجلس الشيوخ.

وجاء نص المادة "248" مستحدثة كما وافقت عليها اللجنة كما يلى

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ووالسلام الإجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطي وتوسيع مجالاته.

كما جاء نص المادة "249" مستحدثة كما يلى:
 
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
 
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 
مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
 
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
 
مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
 
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
 
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
 
وكان الدكتور على عبد العال قد اقترح حذف عبارة أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح مايراه كفيلا للوحدة الوطنية ، وأوضح أننا دولة واحدة و والوحدة الوطنية تعنى أننا دولتين.
 
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 
 
 
مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعديلات الدستورية تصل محطتها الأخيرة باللجنة التشريعية.. توافق على زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات..تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.. مدة الرئيس السيسى تنتهى بعد 6 سنوات من انتخابه.. ويجوز له الترشح لمرة ثانية

اخر خبر

التعديلات الدستورية

الشيوخ

اللجنة التشريعية




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة