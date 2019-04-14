"تشريعية النواب" تصوت على التعديلات الدستورية اليوم.. والموافقة بأغلبية الأعضاء

كتبت - نور على

تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا اليوم، عقب الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على مشروع تقرير لجنة الشئون التشريعية، متضمنا صياغة مواد التعديلات الدستورية، طبقا لما انتهت إليه لجنة الصياغة.

وطبقا لنص المادة "138" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فأن الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية والمتضمن صياغات مواد التعديلات الدستورية، تكون بأغلبية أعضاء اللجنة وحيث أن عدد أعضاء اللجنة 53 نائبا فإن الموافقة عليه تتطلب موافقة 27 نائبا.

وتنص أيضا المادة "138" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس بأغلبية أعضاء اللجنة.

وكان الدكتور على عبد العال، قد أعلن خلال الاجتماع الثانى للمداولة حول مقترح التعديلات الدستورية الذى عقدته اللجنة التشريعية يوم الأربعاء الماضى عن تشكيل لجنة فرعية لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا على أن تعرض اللجنة تقريرها اليوم، على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية

ويرأس لجنة الصياغة الدكتور على عبد العال، وتضم فى عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وهم "المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة والنائب نبيل الجمل وكيل اللجنة والنائب إيهاب الطماوى أمين السر والمستشار محمود فوزى مستشار اللجنة مقررا للجنة".

ومن المقرر أن يبدأ المجلس خلال جلسات الثلاثاء والأربعاء فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، حيث سيتم تلاوة تقرير اللجنة فى جلسة الثلاثاء ويبدأ المجلس فى مناقشة مواد التعديلات، وفقا لما أنتهت إليه اللجنة التشريعية فى صياغتها ثم يتم إغلاق باب المناقشة ويتم التصويت على التعديلات وتكون الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس نداءً بالأسم.

وتنص المادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم".