"تشريعية البرلمان" توافق على حظر الجمع بين عضوية مجلسى الشيوخ والنواب

كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة (252) بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتى تنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

كما وافقت اللجنة على نص المادة (253) والتى تنص على "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ".

بالإضافة إلى نص المادة (254)، وتنص على، "تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110- 111-112-113-114-115-116-117- 118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137 " ،

بالإضافة إلى استحداث مادة تحمل رقم (255)، تنص على "يحذف عنوانى الفصل الأول والثانى من الباب السادس من الدستور".