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تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بـ"الجوازات"

الأحد، 14 أبريل 2019 11:58 ص
تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بـ"الجوازات" تسهيلات لكبار السن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة ، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة ، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
 

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