تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا عدد 23.52 نقطة ليصل إلى مستوى 9064.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.17% رابحا عدد 6.04 نقطة ليصل إلى مستوى 3633.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بمستهل التعاملات 22.3 مليون سهم، بقيمة 532.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 71 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، تلاه قطاعى إدارة وتطوير العقارات والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.