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تحرير 1325 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 14 أبريل 2019 09:43 ص
تحرير 1325 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 1325 مخالفة مرورية متنوعة.

كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 39 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 14 شقة مفروشة و17 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 9 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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