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تجديد حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب تقودها ربة منزل بالمنوفية

الأحد، 14 أبريل 2019 10:05 ص
تجديد حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب تقودها ربة منزل بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عصام جوظة مدير النيابة، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تقودها ربة منزل وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وزوجته لإدارة شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم "ياسر" 45 عاما وزوجته "رضا .م.ر" 36 عاما ربة منزل.

 قام المتهمان بإدارة مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لممارسة الاعمال المنافية للأداب، واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى.

بتقنين الإجراءات تم ضبط كل من "برلنتى" 36 عاما ومقيمة أشمون و" طلعت" 45 عاما ومقيم طوخ و" إيمان" 21 عاما ومقيمة الجيزة و" عبد الفتاح " 48 عاما ومقيم منوف و" محمد" 27 عاما ومقيم القاهرة و"رانيا" 27 عاما، ومقيمة البحيرة وبحوزتهم 7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيها وسيارة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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