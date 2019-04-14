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تجديد حبس المتهمين بخطف تاجر بسبب خلافات على بيع شقة بالطالبية

الأحد، 14 أبريل 2019 12:15 م
تجديد حبس المتهمين بخطف تاجر بسبب خلافات على بيع شقة بالطالبية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بخطف مقاول بالطالبية، بسبب الخلاف على بيع شقة سكنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
 
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض مقاول للاختطاف على يد عدد من الأشخاص. وبإجراء التحريات تبين أن سائق استعان بعدد من الأشخاص لخطف المقاول، بسب بيع المقاول شقة للسائق تبين أنها صادر لها قرار إزالة. 
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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