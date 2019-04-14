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تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد للغد

الأحد، 14 أبريل 2019 12:14 م
تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد للغد المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد
كتب: إيهاب المهندس
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قررت المحكمة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، للغد، لسماع مرافعة الدفاع. 
 
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
 
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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