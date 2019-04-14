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اليوم.. نظر دعوى سارة نخلة المطالبة فيها بالنفقة من زوجها أحمد عبد الله محمود

الأحد، 14 أبريل 2019 08:00 ص
اليوم.. نظر دعوى سارة نخلة المطالبة فيها بالنفقة من زوجها أحمد عبد الله محمود سارة نخلة وزوجها أحمد عبد الله محمود
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل محكمة أسرة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من الفنانة سارة نخلة وتطالب فيها بالنفقة من زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود ابن الفنان الراحل عبد الله محمود، ويتوقع أن تطلع المحكمة على التحريات المتعلقة بثروة وممتلكات الزوج.

وتطلع ذات المحكمة يوم 22 أبريل الحالى على تقرير الخبيرين ونتائج محاولات الصلح بين الزوجين سارة وأحمد، ضمن نظرها دعوى سارة نخلة المطالبة فيها بتطليقها للضرر.

وكانت سارة نخلة أقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما أقامت دعوى طلاق للضرر.


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