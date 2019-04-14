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اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية

الأحد، 14 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
 
كما تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، أخذ الرأي النهائي علي مشروعين قانون، هما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
 
وتنظر الجلسة العامة للبرلمان – حسب جدول أعمالها، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها وذلك حول سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، و بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.
 
 
 

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