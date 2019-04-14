الموقف القانونى للمتهمين بواقعة غرق تلميذ ببيارة صرف صحى بمدرسة بالغربية

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور أسبوع على واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 10803جنح مركز كفر الزيات، قضت محكمة جنح كفر الزيات برئاسة المستشار محمد العبد، بمعاقبة مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع.

وحول الموقف القانونى للمتهمين يقول الدكتور وليد وهبة المحامى، أن القاضى طبقا للقانون له الحق فى تقدير مبلغ الكفالة لوقف تنفيذ الحكم حتى يقوم المتهمين بالاستئناف على الحكم.

وأضاف "وهبة"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه فى حالة عدم دفع الكفالة يكون الحكم واجب النفاذ، مشيرا إلى أن مدة الاستئناف فى الحكم الحضورى فى الجنح 10 أيام من تاريخ الحكم، وفى الحكم الغيابى 10 أيام من تاريخ الإعلان.

كان المستشار دكتور ياسر هندي المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهمين وهم كل من " أ. أ" مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، "م .ح" مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، "م .ش" المشرف العام بالمدرسة، "م .ع" معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.

وكان إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات، قد باشر التحقيقات مع المتهمين يوم الأحد الماضى وقرر حجزهم لحين ورود تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة، ووجهت النيابة تهمة الإهمال الجسيم والذى ترتب عليه مصرع الطفل داخل بيارة الصرف الصحي.

كان محافظ الغربية، قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.