المنيا توقع 58 عقداً لتقنين أوضاع أراضى زراعية ومبانى بتكلفة 220 مليون جنيه

وقع اليوم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 58 عقداً، لتقنين أوضاع اراضى زراعية ومبانى من أملاك الدولة، منها 30 عقدا لأراضى مبانى و28 عقدا لأراضى زراعية، بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، ليصل بذلك اجمالى العقود التى وقعتها المحافظة حتى الآن 292 عقداً بإجمالى مساحات تصل إلى حوالى 10 ألاف فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانونى لها بنسبة 25%، والذى بلغ 220 مليون و410 ألف و773 جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.

قال المحافظ أن توقيع العقود يأتى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، ووجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لانجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، مشيدا بجهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة فى تحقيق هذا الانجاز.