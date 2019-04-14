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"الممثل الأعلى للشعب الكورى" ، لقب جديد للزعيم الكورى الشمالى

الأحد، 14 أبريل 2019 11:16 ص
"الممثل الأعلى للشعب الكورى" ، لقب جديد للزعيم الكورى الشمالى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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نال الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لقبا جديدا وهو "الممثل الأعلى لجميع الشعب الكورى"؛ وذلك خلال تعديل كبير للنظام الأسبوع الماضى، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية فى بيونج يانج،وذلك فى إشارة محتملة إلى منح المزيد من السلطة للقائد الشاب.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه بهذا المنصب يعتبر كيم الممثل الأعلى لجميع الشعب الكورى، والقائد الأعلى للجمهورية؛ وذلك فى إشارة إلى إعادة انتخاب كيم رئيسا للجنة شؤون الدولة.
ومنذ ذلك الحين، دعته وكالة الأنباء الكورية المركزية، والتلفزيون المركزى الكورى الشمالى تكرارا بهذا اللقب فى جلسات البرلمان، فضلا عن تجمع وطنى فى بيونج يانج؛ للاحتفال بإعادة الانتخاب فى اليوم التالى.
من جانبها ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه فى السابق، كان رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب معروف بالرئيس الأسمى للدولة الذى يمثل بيونج يانج، مع الإشارة إلى رئيس لجنة شئون الدولة فقط باسم "القائد الأعلى" للجمهورية.
ويقول المحللون إن اللقب الجديد قد يشير إلى تعديل محتمل للدستور؛ لمنح كيم مزيدا من السلطة كممثل لبلاده.
وأعلنت كوريا الشمالية أنها عدلت الدستور خلال الجلسة البرلمانية التى استمرت يومى الخميس، والجمعة الماضيين ، لكنها لم تكشف عن كيفية تعديله، وخلال الاجتماع تم انتخاب تشوى ريونج هيه، الذى يعتبر أحد أقرب المساعدين للزعيم؛ ليحل محل كيم يونج نام رئيسا لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.


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