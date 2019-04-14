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المطيرى بعد فوزه بالتزكية لولاية ثانية للعمل العربية: ثقتكم تزيدنى إصرارا

الأحد، 14 أبريل 2019 07:15 م
المطيرى بعد فوزه بالتزكية لولاية ثانية للعمل العربية: ثقتكم تزيدنى إصرارا فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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عبر فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن بالغ سعادته بتجديد الثقة فيه لولاية ثانية بالتزكية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة اﻷولى من مؤتمر العمل العربي، والذى يعقد بالقاهرة، اليوم اﻷحد، بحضور 17 وزيرا عربيا.

وأكد المطيرى، أن هذه الثقة التى منحت له، لا تزيده الا إصرارا لمواصلة العمل الجاد، واستكمال المسيرة الناجحة للمنظمة، واضعا الحرص الشديد للتوازن بين أطرافالعمل أمام عينيه، قائلا:"ذلك من أجل عمالنا العرب".


وتابع المطيرى فى كلمته، أن التجديد لولاية ثانية هو بمثابة شهادة ثقة لكل الحضور ولعملهم الجاد فى خدمة عمالنا، قائلا، "منحت الثقة الأولى خلال فعاليات الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربى والذى عقد بدولة الكويت، ومنحت الثقة الثانية الأن فى دولة المقر مصر، لكى أمثل العمال العرب فى كل المحافل الدولية، وهذا مفخرة لكل الحضور".

وتعهد المطيرى، بالمحافظة على منظمة العمل العربية بكل قوة، مضيفا أنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يلتقى ممثلى أطراف العمل الثلاثة بالدول العربية، وأنه سيستمر فى العطاء لخدمة جنود الانتاج بالوطن العربى.



كانت قد بدأت صباح اليوم اﻷحد أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.


ويحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


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