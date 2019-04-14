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المرشح الأوكرانى زيلينسكى يرفض المناظرة مع منافسه بورشينكو

الأحد، 14 أبريل 2019 01:05 م
المرشح الأوكرانى زيلينسكى يرفض المناظرة مع منافسه بورشينكو المرشح الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
كييف(أ ش أ)
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رفض المرشح الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى المشاركة فى المناظرة التى خطط لها منافسه فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرئيس بيترو بوروشينكو.

وقال زيلينسكى - الذى يتصدر السباق الرئاسى فى أوكرانيا فى محاولة لشرح رفضه، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إنه تلقى معلومات سرية حول استفزاز يتم إعداده ضده فى الملعب الذى خصص للمناظرة، ولذلك لن يذهب إلى هناك اليوم.

وبدوره.. أعلن مصدر فى الفريق الانتخابى لزيلينسكى، أن المرشح مستعد للإجابة على أسئلة الخصم فى الموعد المحدد، أى فى الـ19 من أبريل، وليس فى الرابع عشر منه كما يصر الرئيس الحالى.

من جانبه، قال مصدر فى مقر بوروشينكو الانتخابى، إن المرشح يصر على التوجه إلى ملعب أوليمبييسكى لحضور المناظرة رغم رفض الطرف الآخر المشاركة فيها، مشيرا إلى أن المناظرة ستبدأ فى 14:14 وأن الدخول إليها مجانى.

وتقدم مرشح الرئاسة فلاديمير زيلينسكى على نظيره بيتر بوروشينكو فى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، حيث حصد الأول على حوالى 30% من نسبة الأصوات، بينما حصل بوروشينكو على حوالى 18%.

ووفقا لمركز استطلاع الرأى للناخبين فإن زيلينسكى حصل على 30.4%، وبوروشينكو على 17.8%، وهكذا لم يحصل المرشحان على عدد الأصوات الكافية التى تخوله للفوز من الجولة الأولى، حيث سوف يتنافس فى الجولة الثانية كلا من بوروشينكو وزيلينسكى.

 

 


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