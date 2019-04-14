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المبعوث الأممى لسوريا: آمل فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة

الأحد، 14 أبريل 2019 04:15 م
المبعوث الأممى لسوريا: آمل فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون
دمشق(أ ش أ)
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أعرب المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، عن أمله فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية المتصارعة، والتوافق على حل سياسى يرضى الجميع.

وقال بيدرسون - حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكى، إن محادثاته مع المسئولين السوريين تركزت على ملف تشكيل اللجنة الدستورية التى يُفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد.

وتأتى محادثات بيدرسون مع المسئولين السوريين تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات حول الملف السورى فى العاصمة الكازاخية "نور سلطان" المقرر عقدها فى 25 أبريل الجارى.

وكان بيدرسون قد وصل إلى دمشق، أمس السبت، لاستكمال المحادثات مع الحكومة السورية حول تشكيل اللجنة الدستورية وإجراءات عملها والإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

 


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