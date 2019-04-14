اللجنة النقابية للبترول: الموافقة على التعديلات الدستورية بمثابة الحفاظ على الدولة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد حازم الخراشى، رئيس اللجنة النقابية لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، أن الموافقة على التعديلات الدستورية التى ستطرح أمام الاستفتاء الشعبى عليها، هو بمثابة الحفاظ على الدولة المصرية التى بدأت عصر النهضة الحقيقة بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "الخراشى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة جنوب الوادى واللجنة النقابية، يؤيدون التعديلات الدستورية ويوجهون رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلين: "كمل وإحنا خلفك ندعمك"، متمنين دوام التوفيق للرئيس والوطن فى المراحل المقبلة.

وفى سياق متصل، قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشعب المصرى من أسوان للإسكندرية ومن سيناء لمطروح نسيج واحد وأيد فى أيد جميعهم خلف اسم مصر ويعملون لصالحها، مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمرات التى تعقدها النقابة العامة للبترول بعدد من محافظات مصر، هو مناقشة التعديلات الدستورية لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على النزول للإدلاء بآرائهم فى الاستفتاء على الدستور.