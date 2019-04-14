الطيران الحربى الروسى يشن 14 غارة على مواقع للنصرة بريف إدلب

موسكو (أ ش أ)

شن الطيران الحربى الروسى 14 غارة دمر خلالها أهدافا تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة فى ريف محافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مصدر عسكرى - لم تكشف عن هويته - القول "إن الطيران الحربى الروسى فى سوريا نفذ قبيل منتصف ليل /السبت/ 14 غارة على مواقع ومستودعات ذخيرة تابعة لمسلحى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) فى ريف إدلب".

وأضاف المصدر أن طائرات الاستطلاع تمكنت من رصد محاولة المسلحين تخزين أسلحة وذخيرة ونقل مقاتلين إلى محورين بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، ما استدعى تعاملا مباشرا مع هذه التحركات المعادية من خلال عدة غارات جوية دقيقة، مشيرا إلى أنه نتيجة هذه الغارات تم تدمير عدة مقرات تابعة للنصرة فى أحراش بلدة بسنقول واروم الجوز بمحيط مدينة أريحا بشكل كامل، إضافة إلى تدمير عدة آليات كانت بحوزة المسلحين، كما أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين.

وأوضح أن هيئة تحرير الشام كانت تحضر من خلال عملية نقل العتاد والأسلحة لإيصالها إلى جبهات متقدمة فى مواجهة الجيش السورى بهدف شن هجمات لاحقة تستهدف مواقع الجيش والقرى والبلدات القريبة من الجبهات.

فى غضون ذلك، أكدت مصادر محلية فى إدلب أن أصوات انفجارات عنيفة سمعت بكامل أرجاء المحافظة ناتجة عن سلسلة الغارات الجوية المنفذة، لافتة إلى وقوع العشرات من الإرهابيين قتلى ومصابين.