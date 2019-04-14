الشرطة الألبانية تطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ضد الحكومة

تيرانا /أ ش أ/

قامت قوات الشرطة الألبانية، باستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان .

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المتظاهرين التابعين لأحزاب المعارضة طالبوا بضرورة استقالة الحكومة الاشتراكية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث قاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على أفراد الشرطة، التى ردت باستخدام خراطيم المياة والغازات المسيلة للدموع .

من جانبها، أدانت وزارة الداخلية الالبانية المظاهرات التى أسفرت عن جرح خمسة من رجال الشرطة.