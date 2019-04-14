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السيول تسببت فى خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار بإيران

الأحد، 14 أبريل 2019 02:02 م
السيول تسببت فى خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار بإيران السيول
رويترز
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نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزراء قولهم للنواب اليوم الأحد إن السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة فى أنحاء إيران فى الأسابيع الماضية تسببت فى خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار فى شبكة الطرق والجسور والمنازل والأراضى الزراعية.

وتسببت السيول التى بدأت فى 19 مارس فى مقتل 76 شخصا وأجبرت أكثر من 220 ألفا على النزوح إلى مراكز إيواء وتكافح وكالات الإغاثة للتعامل مع الكارثة. وتم نشر أفراد من القوات المسلحة لمساعدة المتضررين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الداخلية عبد الرضا رحمانى فضلى قوله فى البرلمان "السيول التى وقعت مؤخرا غير مسبوقة... تضرر منها 25 إقليما وأكثر من 4400 قرية".

وأضاف أن السيول تسببت فى خسائر تقدر بنحو 350 تريليون ريال (2.5 مليار دولار).

وقال وزير الطرق والتنمية المدنية محمد إسلامى إن 14 ألف كيلومتر من الطرق لحقت بها أضرار كما تسببت الانهيارات الأرضية والسيول فى تدمير أكثر من 700 جسر بالكامل.

وقال مرتضى شاه زاده مدير صندوق الثروة السيادية الإيرانى إن الرئيس حسن روحانى طلب من الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى السماح له بسحب مليارى دولار من الصندوق لتمويل عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة. وأضاف شاه زاده أن خامنئى وافق من حيث المبدأ على هذا الطلب.

 

 


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