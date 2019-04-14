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الأحد، 14 أبريل 2019 06:06 م
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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم دون إصابات

الأحد، 14 أبريل 2019 04:37 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم دون إصابات حريق-ارشيفيه
الفيوم – رباب الجالي
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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بشقة ببرج الندى بمنطقة المسلة، بمدينة الفيوم، أسفر عن احتراق محتويات المطبخ بالكامل، جدون حدوث وفيات أو إصابات بشرية
 
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة ببرج الندى بمنطقة المسلة.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق، دون وقوع وفيات أو إصابات، وتبين نشوب الحريق داخل مطبخ بشقة على مساحة 150 متر بالطابق الثامن العلوي، مكون من 9 طوابق، ملك المواطن "عصام.م" (35 سنة-مهندس)، بمصنع سيراميك، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المطبخ بالكامل من أثاث خشبي وثلاجة وبوتاجاز، وأرجع مالك الشقة نشوب الحريق إلى ترك زوجته إناء زيت على شعلة البوتاجاز، مما أدى لنشوب الحريق، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2847 لسنة 2019م إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

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