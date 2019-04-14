الرئيس الفنزويلى: قوات الدفاع الشعبى ستصبح جزءا من القوات المسلحة

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم،الأحد، أن قوات الدفاع الشعبي في البلاد ستصبح جزءا من القوات المسلحة الفنزويلية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مادورو قوله "قائدنا تشافيز كان يحلم بقوات دفاع شعبي قوية وعظيمة.. ستحصل هذه القوات على وضع دستوري تكون بموجبه جزءا من القوات المسلحة للبلاد".

وأشار إلى أنه تجري حاليا مراجعة التشريعات في البلاد لتحقيق الدمج، مؤكدا أنه يسعى إلى زيادة عدد عناصر قوات الدفاع الشعبي حتى تبلغ ثلاثة ملايين بحلول ديسمبر المقبل، مذكرا بأن العدد الحالي لهذه القوات وصل إلى مليونين و100 ألف شخص.

تأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها فنزويلا تفاقمت بشكل خطير في يناير مع خروج مظاهرات للمعارضة تدعو لرحيل مادورو ترافقت مع إعلان رئيس البرلمان، خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.