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الحكومة الفلسطينية الجديدة: سنقوم بإجراءات كبيرة على صعيد ترشيد النفقات

الأحد، 14 أبريل 2019 11:32 ص
الحكومة الفلسطينية الجديدة: سنقوم بإجراءات كبيرة على صعيد ترشيد النفقات الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ
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قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، إن الحكومة ستقوم بإجراءات كبيرة على صعيد ترشيد النفقات، وعلى صعيد خطابها السابق مع المواطنين.
وأضاف ملحم - لإذاعة (صوت فلسطين) - أن المرحلة القادمة ستواجه تحديات كبيرة، ليس على مستوى المال فقط، وإنما على مستوى المستقبل السياسى والمشروع الوطنى أيضا.
وأشار إلى أن الحكومة ستخصص الميزانيات، وستضع الخطط العملية؛ لإسعاف القدس المحتلة، وإقامة المشاريع؛ لتعزيز صمود المواطنين، كون القدس قبلة الاهتمام لدى الحكومة والوزارات.


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