الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد أداء اليمين القانونية ظهر اليوم

رام الله (أ ش أ)

يعيد أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة الثامنة عشرة أداء اليمين القانونية ظهر اليوم الأحد، أمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، وذلك بعد جدل بشأن النص الدستورى لليمين الذى أقسمه الأعضاء أمس.

صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم، وقال إن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمين أمس دون إدراج جملة "الإخلاص للشعب وتراثه القومى" وهو ما يتضمنه اليمين القانونى الصحيح.

ويبدأ أول سطر من مقدمة القانون الأساسى الفلسطينى المعدل "ليؤكد على ديمومة التصاق الشعب العربى الفلسطينى بأرض آبائه وأجداده التى نشأ عليها، وهى الحقيقة التى عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطنى الفلسطيني".

وهو ما تم تأكيده قانونيا فى المادة 35 من القانون الأساسي، التى تلزم رئيس الحكومة وأعضاءها، بأداء القسم محافظا على ما جاء فى كل من المقدمة والمادة 35، أى قسم الإخلاص "للشعب وتراثه القومي"، بما تحمله "قومية الشعب" من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد فى السلف المشترك، وهى جميعها تشكل معا "قومية الشعب"، ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الأمة/الشعب، وترتبط ارتباطا وثيقا بالوطنية. والقومية بالأساس تشكل "هوية" كل شعب على حدى، بما يجعله متمايزا عن الشعوب الأخرى والإثنيات المختلفة.

يذكر أن إسرائيل تسعى لمحاولة إيجاد قومية مشتركة، بين الإثنيات والمكونات المختلفة وغير المترابطة لسكانها، حيث أقرت قانون القومية الإسرائيلية فى يوليو 2018، لمواجهة القومية العربية للشعب الفلسطينى ولغته وتراثه وهويته.

وفى سياق متصل بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بمناسبة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنيا لأعضائها كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير الشعب الفلسطيني، وتحقيق كافة حقوقه وتطلعاته المنشودة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الفلسطينى.