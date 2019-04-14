"التموين" تطلق القافلة الـ90 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

كتب مدحت وهبة

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية القافلة رقم 90 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات المختلفة .

وأكد المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أبريل الجارى فى محافظات الوجه البحرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين توفر المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول ،ويتم طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بجانب طرح منتجات اللحوم والدواجن والأسماك .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن معرض " أهلا رمضان"، سيشارك فيه كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية والموردين سواء كانت شركات قطاع أعمال والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك شركات القطاع الخاص فى إطار المسؤلية الاجتماعية فى طرح مبادرات تخفيض أسعار المنتجات بمناسبة شهر رمضان الكريم، لافتا إلى حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه المعارض فى المناسبات مثل " أهلا رمضان " وأهلا مدارس"، حيث تتيح للمواطنين الحصول على سلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .