البيت الأبيض: أعضاء الكونجرس ليس لديهم الذكاء لمراجعة إقرارات ترامب الضريبية

واشنطن /أ ش أ/

شككت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأحد، فى قدرة أعضاء الكونجرس الأمريكى على تفحص الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ساندرز قولها فى تصريح اليوم، "لا أعتقد أن الكونجرس، خاصة هذه المجموعة من المشرعين، أذكياء بشكل كاف للنظر فى آلاف من الصفحات التى أفترض أنها ستشكل الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب".

وأضافت ساندرز "اعتقادى هو أن معظمهم لا يقوم بإقراراته الضريبية الخاصة، وبالطبع لا أثق فيهم للنظر فى عقود من نجاح ترامب وتحديد أى شيء بناء على ذلك"، محذرة من أن "الديمقراطيين يسلكون طريقا خطرا للغاية" فى طلبهم من ترامب للكشف عن مكاسبه.

وطالب الديمقراطيون فى الكونجرس ترامب رسميا فى وقت سابق من الشهر الجارى بالكشف عن إقراراته الضريبية، حيث تقدم رئيس لجنة الطرق والوسائل فى الكونجرس ريتشارد نيل بطلب رسمى لمفوض هيئة الضرائب الأمريكية تشارلز ريتيج لتقديم 6 سنوات من الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب إلى المجلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيل أرسل أمس السبت خطابا آخر إلى ريتيج لتمديد الموعد النهائى لتسليم الإقرارات الضريبية المطلوبة للكونجرس حتى 23 من أبريل الجاري، فيما أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوتشين أنه يتوقع استجابة الوزارة لطلب نيل لكنه وصف الموعد النهائى المنصوص عليه بـ"الاعتباطي".

وذكرت الصحيفة أن ترامب قال إنه لن يعلن عن إقراراته الضريبية بحجة وجود مراجعة جارية لحساباته وضرائبه، مخالفا فى ذلك كل المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وأوضحت الصحيفة أنه فى حالة حصول لجنة الطرق والوسائل فى الكونجرس على إقرارات ترامب الضريبية، قد تعين فريق عمل من الكونجرس متخصصين فى مراجعة الضرائب للمساعدة فى مراجعة ضرائب ترامب خلف أبواب مغلقة قبل تصويت اللجنة على ما إذا كانت ستكشف علنا عن عائدات ترامب.