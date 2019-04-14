البدء في حل أزمة تصريف مياه الأمطار شرق الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالبدء في تنفيذ الحلول الهندسية النهائية لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس والتي تمت بالتنسيق بين شركة الصرف الصحي وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك بعد معاناة تلك المناطق من مشاكل الصرف الصحي منذ عام ١٩٧٠م.

وأكد محافظ الاسكندرية علي ضرورة تكثيف الأعمال التي تقوم بها شركة الصرف الصحي علي مستوي الأحياء المختلفة لسرعة إنجازها والانتهاء منها وذلك لعدم التأثير علي الحركة المرورية.

كان محافظ الإسكندرية قد عقد اليوم الاجتماع الدوري لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحي المنفذه بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع أحياء المحافظة بحضور؛ أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.

كما أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة لمسئولي شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية وكذلك تكثيف أعمال رفع الأتربة علي مستوي الأحياء، مؤكدا علي الشركة بتشديد الرقابة علي عمال النظافة لديها ومحاسبة أي تقصير في الأعمال. وذلك في الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ اليوم لمتابعة ما تم من أعمال لرفع كفاءة منظومة النظافة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد محافظ الإسكندرية أننا نعمل بشكل مستمر على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين. منبها علي شركة نهضة مصر برفع القمامة بشكل دوري وسريع وتقليل تواجدها بالشوارع. واستوضح المحافظ عن أخر المستجدات في تجربة سموحة لجمع القمامة والتي تتم في جزء من قطاع سموحة لافتا اننا نعمل علي إنجاح تلك التجربة للعمل علي تعميمها فيما بعد.

كما أكد علي دور المتابعة والرصد البيئي لزيادة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة وتشوية للشكل الحضاري والجمالي.

من جانبهم؛ استعرض رؤساء الأحياء خطة النظافة ومستوى الأعمال التي تمت بنطاق كل حي خلال الأسبوع الماضي. وقدم مسئولي المتابعة والرصد البيئي بالمحافظة تقريرا بما تم متابعته ورصده بجميع الأحياء والحملات التي شنت وما تم بها من إنذارات وتحرير محاضر وفرض غرامات. كما استعرض مسئولي شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة. وتم مناقشة جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في منظومة النظافة.

حضر الاجتماع؛ أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة، و المهندس أسامة الخولي، المدير التنفيذي لشركة نهضة مصر، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.