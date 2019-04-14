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الإعلام الحربى للجيش الليبى: طائرات مصراتة تستهدف تفجير منازل المدنيين

الأحد، 14 أبريل 2019 07:22 م
الإعلام الحربى للجيش الليبى: طائرات مصراتة تستهدف تفجير منازل المدنيين غارة جوية _ صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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أكد الإعلام الحربى التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن طائرات من مدينة مصراتة قد استهدفت منازل للمدنيين الآمنيين فى منطقة سوق الخميس فى ضواحى طرابلس.

وقال المكتب الاعلامى لشعبة الاعلام الحربى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن القصف تسبب فى مقتل طفلة تدعى "سمية" ووالدتها بسبب القصف الذى تم بإلقاء البراميل المتفجرة فى المنطقة، مشيرا إلى الأضرار المادية الكبيرة التى لحقت بمنازل المدنيين دون أى مراعاة للإنسانية وضرب القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط.

 

وأضافت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الليبى "تعدكم قواتكم المُسلحة بالثأر لسمية ووالدتها وكل المدنيين الذين سقطو ، وأن الرد على هذا القصف الهمجى الغاشم سيكون قاسى".

 


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