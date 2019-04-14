الإسكان: 22 مليار جنيه تمويل عقارى لـ226 ألف مواطن من محدودى الدخل

كتب أحمد حسن

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أنه تم الانتهاء وجار تنفيذ وطرح 707 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه لا يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع فقط، بل يتم أيضاً تنفيذ المشروعات الخدمية لتوفير مجتمع حضارى متكامل للسكان، وتضم الخدمات بالمشروع حتى الآن (125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي – 111حضانة – 201 سوق تجارية – 85 مركزا طبياً، ووحدة صحية– 80 مركزاً رياضياً ونادياً وملعباً – 107 مساجد وكنائس – 52 مبنى للخدمات العامة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء).

وأضافت مى عبدالحميد، بلغت قيمة التمويل العقارى الممنوح للعملاء من خلال البنوك والشركات 22 مليار جنيه تمويل عقارى، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، بخلاف 3.7 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدى يُخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل، بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، إلى أنه تم الحجز بـ 10إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعى منذ 2014/6/1، وتقدم للحجز بها 906 آلاف مواطن، منهم 310 آلاف مقبول، و250 ألف مرفوض لمخالفة الشروط، و346 ألف مؤجل.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن هناك تنوعاً كبيراً فى نوعية المستفيدين من الوحدات السكنية بالمشروع، وهو ما يؤكد نجاح المشروع فى استهداف شريحة محدوى الدخل من مختلف الأعمال والأعمار، حيث بلغت نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص 51 %، ومن العاملين بالقطاع الحكومى 36 %، ومن أصحاب المهن الحرة 13 %، بينما بلغت نسبة المستفيدين فى عمر (21 : 30 عاماً) 20 %، وفى عمر (31 : 40 عاماً) 52 %، وفى عمر (41 : 50 عاماً) 25 %، ومن هم فى عمر أكبر من 50 عاماً، بنسبة 3 %.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بخدمة العملاء بالمتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقى مكالمات المواطنين، والذى تلقى أكثر من 6.2 مليون مكالمة، تم الرد على 96 % منها، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 92.3 %، كما يوجد 13 مركزاً لخدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، بجانب خدمة الرسائل النصية على رقم 1124، ويتم من خلالها الاستفسار عن حالة الطلب ومتابعته بالرقم القومى، ويتم الرد مباشرة بموقف العميل الحالى من خلال البحث فى قواعد بيانات الصندوق لحظياً، وبلغ عدد الرسائل 2.7 مليون رسالة، بالإضافة إلى الموقع الإليكترونى للصندوق، والذى ينشر تقارير دورية عن مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، ويتيح للمواطنين التقدم بطلب حجز الوحدات السكنية، والتعرف على حالة الطلب عن طريق البحث بالرقم القومى، وبلغ عدد الزيارات للموقع 10 ملايين زيارة، وعدد حسابات العملاء المُسجلة على الموقع، مليون حساب.