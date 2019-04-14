الإسكان تمد العمل بأسعار 2018 للأراضى بالمناطق الصناعية حتى نهاية العام

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2018 للأراضى (صناعى – مخازن) بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمنتهى العمل بها فى 31/12/2018، وذلك حتى 31/12/2019، بخلاف نسبة 1 % "إسكان اجتماعى" تضاف إلى أسعار الأراضى الصناعية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تمت الموافقة أيضا على منح تيسيرات فى السداد للإعفاء من غرامات التأخير المستحقة على أقساط أراضى ووحدات مشروع "بيت الوطن" المباعة بمعرفة الهيئة، والسارى تخصيصها، وذلك لمدة 3 أشهر من الإعلان الذى سينشر، شريطة التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المهلة.

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مذكرة بشأن تضرر العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ بالقرعة الأكثر تميزا والمميزة لعام 2018، والتى تزيد مساحات قطع الأراضى للفائزين بها 10% عن المساحة المتقدمين لها بكراسة الشروط، ونصت الموافقة على تطبيق ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) بتاريخ 22/10/2018، على باقى القرعات الأكثر تميزا والمميزة المعلن عنها لعام 2018، بعد صدوره على أن تعمم على الحالات المطروحة بأى قرعة قادمة نظرا لأنها خارجة عن إرادة العميل.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص جزء من القطعة رقم (2) بمساحة حوالى 70 ألف م2، (والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية (أ5) والمنطقة الصناعية (أ6) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الحمد لصناعة المنسوجات وتجارتها، لإقامة مصنع لصناعة المنسوجات، طبقا لعدد من الاشتراطات.