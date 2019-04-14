"الأسرى الفلسطينيين" تعلن عن برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطينى

رام الله أ ش أ

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، عن برنامج فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطينى، الذى يصادف الـ17 من الشهر الجارى، لمساندة الحركة الأسيرة فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى قدرى أبو بكر، خلال مؤتمر صحفى عقد فى مركز الإعلام الحكومى بمدينة رام الله، إن دعم الأسرى يجب أن يكون فى كل الأوقات، وليس فقط فى يوم الأسير، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد فعاليات دعم ومساندة للأسرى فى كافة المحافظات.

وأضاف أن هذه الفعاليات ستنطلق بدءا من إضاءة شعلة الحرية للعام 2019 فى محافظة الخليل إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات فى بروكسل وتونس والجزائر والمغرب، لفضح الجرائم الإسرائيلية، أمام ما تتعرض له الحركة الأسيرة فى سجون الاحتلال من انتهاكات.

بدوره، تطرق رئيس نادى الأسير قدورة فارس، إلى آخر التطورات التى تمر بها الحركة الأسيرة فى سجون الاحتلال، مؤكدا أهمية مساندة الأسرى وتعزيز صمودهم داخل سجون الاحتلال.

وتوجه بالتحية إلى 3 أسرى مضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، منهم حسام الرزة (60 عاما) المضرب عن الطعام منذ 27 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، والأسيرين خالد فراج ومحمد طبنجة المضربين منذ 20 يوما.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى أمين شومان، إنه يجب على أبناء فلسطين الالتزام بالمشاركة فى فعاليات دعم ومساندة الأسرى.. داعيا الأسرى فى سجون الاحتلال، إلى ضرورة الوحدة، وقول كلمة الفصل أمام سياسات الاحتلال اللاإنسانية.

ويصادف 17 أبريل من كل عام، اليوم الوطنى والعالمى لنصرة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، الذى أقره المجلس الوطنى الفلسطينى عام 1974.. وأشار تقرير صادر عن هيئة الأسرى إلى أن مليون فلسطينى مروا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين حتى نهاية مارس 2019 وصل إلى 5700 أسير وأسيرة، بينهم (250)طفلا، وان هناك 36 طفلا مقدسيا قيد الحبس المنزلى و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى مراكز الإيواء.