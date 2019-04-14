video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار على الوجه البحرى

الأحد، 14 أبريل 2019 09:55 ص
الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار على الوجه البحرى أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد بداية من اليوم انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بقيم تصل لـ 6 درجات ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدا الإثنين انخفاضا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس  مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متوسطة وتصل خفيفة على القاهرة.
 
وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، مناشدا المواطنين باصطحاب جاكيت خفيف أثناء الليل لبرودة الأجواء .
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطقس ميكس حار نهارا بارد ليلا.. الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة.. الأرصاد تطمئن المواطنين: استقرار نسبى بطقس الـ48 ساعة المقبلة.. وانخفاض 6 درجات بحرارة الجو غدا وننصح بجاكيت خفيف ليلا

حالة الطقس اليوم الأحد 14/4/2019 فى مصر والدول العربية

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

حاله الجو

درجات الحراره

انخفاض درجات الحراره

انخفاض الحراره




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة