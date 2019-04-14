الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار على الوجه البحرى

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد بداية من اليوم انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بقيم تصل لـ 6 درجات ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدا الإثنين انخفاضا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متوسطة وتصل خفيفة على القاهرة.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، مناشدا المواطنين باصطحاب جاكيت خفيف أثناء الليل لبرودة الأجواء .