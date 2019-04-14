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الأحد، 14 أبريل 2019 09:21 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 14 أبريل 2019 09:09 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار
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اليوم السابع بلس
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مقترح التعديلات الدستورية.
 
 
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السيسي

التعديلات الدستورية

السودان

نص التعديلات الدستورية

محمد صلاح

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اليوم السابع بلس




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