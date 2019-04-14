الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الأحد، 14 أبريل 2019 09:09 م أهم 10 أخبار إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مقترح التعديلات الدستورية. تشريعية النواب توافق على تعديل المادة 140 من الدستور وتطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية الرئيس السيسى يؤكد للمشير خليفة حفتر دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا وزارة الصناعة تخطر الجمارك بتطبيق رسوم 15% على البيليت و25% على الحديد بدءا من غد الاثنين أ.ش.أ: المجلس العسكرى بالسودان يطالب القوى السياسية بتقديم مقترحاتها خلال 7 أيام الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الحبس سنتين لمدير ووكيل مدرسة و6 سنوات لمدرس فى واقعة غرق تلميذ ببيارة صرف داخل مدرسة بالغربية غدا.. طرح كراسات شروط الإعلان الحادى عشر بالإسكان الاجتماعى فى مكاتب البريد عطل فنى فى واتساب وفيس بوك وإنستجرام يقطع الخدمة عن بعض المستخدمين حول العالم محمد صلاح يرد على عنصرية جماهير البلوز بهدف أسطورى وسجدة وإشارة علي فرج يتوج ببطولة دي بي دي للاسكواش بعد التغلب على محمد الشوربجي.. إضافة تعليق السيسي التعديلات الدستورية السودان نص التعديلات الدستورية محمد صلاح الإعلان 11 للإسكان اليوم السابع بلس صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو" الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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