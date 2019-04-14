video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع لـ"صنداى تليجراف": زعيم حزب العمال البريطانى على الطريق لرئاسة الحكومة

الأحد، 14 أبريل 2019 07:53 م
استطلاع لـ"صنداى تليجراف": زعيم حزب العمال البريطانى على الطريق لرئاسة الحكومة جيريمى كوربن زعيم حزب العمال
لندن /أ ش أ/
إضافة تعليق

أظهر استطلاع رأى لصالح صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية، عن أن زعيم حزب العمال جيريمى كوربن، على الطريق إلى رئاسة الحكومة بعد أن أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماى، فى إتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) فى موعده الذى كان مقررا فى 29 مارس الماضي.

وأظهرت تحليلات نتائج الاستطلاع -التى نشرتها الصحيفة اليوم الأحد- أن حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى سيخسر 59 مقعدا فى حال إجراء انتخابات عامة، مما سيجعل حزب العمال المعارض بزعامة كوربن الحزب الأكبر فى مجلس العموم، بإجمالى 296 مقعدا مقابل 259 للمحافظين، وبذلك يشكل العمال الحكومة.

ومن بين الأعضاء المحافظين البارزين المعرضين لخطر خسارة مقاعدهم فى الانتخابات ايان دنكان سميث زعيم الحزب السابق وآمبر رود وزيرة العمل والمتقاعدين، وفقا لما أظهره الاستطلاع الذى شمل 8 آلاف و561 شخصا، وأجرى خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل الجاري.

وأرجع الخبراء التراجع الكبير فى تأييد حزب المحافظين إلى غضب ناخبيه من فشل الحكومة فى إتمام البريكست، ومن المتوقع أن ناخبيه المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبى سيجتذبهم حزب استقلال المملكة المتحدة "يوكيب" أو حزب ناجلى فراج الجديد "حزب بريكست".

ويأتى هذا الاستطلاع ليكون ثالث استطلاع يشير إلى انهيار تأييد المحافظين، حيث أظهر استطلاعا رأى آخران نهاية الأسبوع الماضى انخفاض التأييد للحزب لأدنى مستوى له منذ 5 سنوات على الأقل.

يذكر أن حزب المحافظين يتولى مقاليد الحكومة البريطانية منذ عام 2010، حين تقدم على خصمه العمال فى الانتخابات العامة بعد استقالة جوردون براون آخر رئيس وزراء لبريطانيا من حزب العمال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيريمى كوربن يؤكد أنه لا يزال قادرا على الفوز فى الانتخابات البريطانية

اليسارى الراديكالى "جيريمى كوربن" رئيسًا لحزب العمال البريطانى

صنداى تليجراف

زعيم حزب العمال البريطانى

بريطانيا

أخبار بريطانيا

رئاسة الحكومة البريطانية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة