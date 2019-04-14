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استطلاع: زعيم حزب العمال الأقرب لرئاسة وزراء بريطانيا بسبب فوضى "بريكست"

الأحد، 14 أبريل 2019 01:27 م
استطلاع: زعيم حزب العمال الأقرب لرئاسة وزراء بريطانيا بسبب فوضى "بريكست" جيريمى كوربين زعيم حزب العمال
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية، إن زعيم حزب العمال البريطانى المعارض، جيريمى كوربين فى طريقه إلى الوصول إلى منصب رئيس الوزراء لاسيما مع تراجع الدعم لحزب المحافظين بالتزامن مع استمرار فوضى "بريكست"، وذلك وفقا لتحليل استطلاعات الرأى الأخيرة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب العمال يمكن أن يستفيد من تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وصولا إلى السلطة، حيث من المقرر أن يخسر حزب المحافظين 59 مقعدا فى حالة إجراء انتخابات عامة، وفقا لبحث الانتخاب الإلكترونى الذى أجرته الصحيفة.
 
يعد هذا التحليل هو الأحدث فى مجموعة من الدراسات الاستقصائية التى تشير إلى انهيار تصويت المحافظين، حيث وضع استطلاعان آخران فى نهاية هذا الأسبوع الدعم للحزب عند أدنى مستوياته منذ خمس سنوات على الأقل.
 
أشار الاستطلاع الانتخابى لحسابات الناخبين فى استطلاعات الرأى التى أجريت فى الفترة من 2 إلى 11 أبريل إلى أن حزب العمال سيصبح أكبر حزب فى مجلس العموم، حيث حصل على 296 مقعدا مقابل 259 محافظا.
 

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