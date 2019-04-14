ألمانيا وأوكرانيا تقران بوجود خلافات بينهما بشأن خط غاز "نورد ستريم 2"

موسكو أ ش أ

قال الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو، إن أوكرانيا وألمانيا لا تزال لديهما بعض الخلافات بشأن خطط روسيا لبناء خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2).

وأضاف بوروشينكو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى برلين اليوم الأحد: "تلتزم ألمانيا بالدفاع عن أوكرانيا وضمان أمنها، ونرى حتى الآن آليات لحماية هذا الأمن بطرق مختلفة، وتضمن ألمانيا كمية معينة من الغاز يتم ضخها من خلال نظام نقل الغاز الأوكراني، ولذلك نرى أن ذلك نهاية مناسبة لبناء خط الأنابيب الغاز الروسى هذا".

وتابع بوروشينكو، حسبما نقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية: "أوكرانيا ترى أن هذا المشروع له صبغة سياسية كبيرة ويهدد البلاد، ومفاوضاتنا فى ألمانيا فى هذا المجال مستمرة".

من جانبها، قالت ميركل إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تتضمن بعض الخلافات، مضيفة أنه "يجب أن تظل أوكرانيا دولة يتم نقل الغاز عبرها"، متابعة أنها أبلغت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن (نورد ستريم 2) لن يؤدى إلى التخلى عن أوكرانيا فى نقلها للغاز.

يُذكر أن (نورد ستريم) هو اسم خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعى من مدينة فيبورغ فى روسيا إلى مدينة غرايفسفالد فى ألمانيا، ويتألف الخط فعليًا من خطين متوازيين: وُضع الأول فى الخدمة فى شهر نوفمبر سنة 2011، أما الثانى فوُضع فى الخدمة فى أكتوبر سنة 2012، ويبلغ طول الخط 1,222 كيلومترًا، وبذلك يكون أطول خط أنابيب تحت البحر فى العالم.