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10سنوات سجنا للزوج السابق للفنانة سميحة أيوب بتهمة الاستيلاء على 120 ألف دولار

السبت، 13 أبريل 2019 11:11 م
10سنوات سجنا للزوج السابق للفنانة سميحة أيوب بتهمة الاستيلاء على 120 ألف دولار سميحة أيوب
كتب عبد الله محمود
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد علي الفقي "أحمد.ن" مدير أعمال الفنانة سميحة أيوب، وزوجها السابق "عرفيا"، بالسجن المشدد  10 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة ببنك فى الزمالك.

واستمعت المحكمة بعضوية المستشارين محمود رشدان، وَعبد الله سلام وسكرتارية مجدي جِبْرِيل، لأقوال الفنانة، والتى قالت إن المتهم عمل مع زوجها الراحل سعد الدين وهبة،  7 سنوات، وتزوجته عرفيا بشكل "صوري".

وقالت الفنانة إن المتهم استولى على الشبكات الخاصة بها خاصة وأن بينهما ثقة ويجمعهما عمل مشترك فهو مخرج سينمائى، وهي ممثلة ومنتجة فضلا عن توليه جميع حساباتها ومباشرة جميع أعمالها.

وسأل محامي المتهم الفنانة سميحة أيوب عن سبب تغيير نموذج توقيعها لدى البنك، مؤخرا فأجابت أن السبب يرجع لاستعمال المتهم توقيعها على شيك من دفتر الشيكات الخاصة بها، عن طريق التزوير، ما دفعها لتغيير شكل توقيعها بحيث يكون من الصعب تقليده.

ووجهت المحكمة للفنانة سؤالا عن سبب تحريرها محضرا بقسم شرطة قصر النيل، بفقد 14 شيكا من دفتر شيكاتها، فأجابت بأن ذلك حدث ولهذا السبب أيضا غيرت شكل توقيعها فى البنك.

وأكدت الفنانة بأنها تلقت اتصالا من البنك، مفاده أن السيدة "غ" توجهت  لصرف شيك من حسابها، وعندما ذهبت للبنك اكتشفت أن المتهم "احمد.ن" حصل على قرض بضمان وديعتها فى البنك.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم في الفترة ما بين  2015 و 2017، اشترك مع موظفين  حسني النية بقسم خدمة العملاء فى بنك شهير بالزمالك، فى تزوير إقرارات رهن بالبنك مُثبت بها على غير الحقيقة بأن المدعوة " سميحة أيوب" ضامنة لقرض شخصي له، وذلك بأن قدّم للموظفين إقرارات الرهن ممهورة بتوقيعات عزاها زورا للضامنة،  الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على 3 ملايين و 267 ألف جنيه.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم زوّر شيكات  مسحوبة من حساب "سميحة أيوب" ، بأن قلّد توقيعها على الشيكات وقدّمها لموظف البنك مقرا بصحتها،ما مكنّه من الاستيلاء على  119 ألفا و 950 دولارا أمريكيا.

 

 

 


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