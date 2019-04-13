وزير القوى العاملة بالإسكندرية: عمال مصر هم القوى الضاربة للوطن.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على إن الدولة تهتم بالتأمين الطبى الشامل للعمال والشعب بأكمله، وهو ما سوف تشهده مصر الفترة القادمة.

وأشار سعفان، إلى أن عمال مصر هم القوى الضاربة لها، والعامل المصرى يتحمل أصعب الظروف فى سبيل العمل وتقدم مصر، قائلا: "أعلم إن العامل المصرى يعمل فى ظروف صعبة ولكن العامل المصرى يعمل بالكلمة الطيبة لمعدنة الأصيل"، لافتا إلى إن مصر تستحق إن تكون فى مكانة عظيمة من خلال التخطيط السياسى من القيادة السياسية والتنفيذ الجيد من القيادات التنفيذية وبأيدى عمال مصر.

وتوجه الوزير بالشكر إلى المواطن المصرى الذى تحمل الفترات الصعبة قائلا: ننقل الوطن والمستقبل إلى أبنائنا وأحفادنا، وغدا مصر سوف تقدم لأبنائها كل ما يلزم للبناء، وهو ما سوف يشعر به الأبناء فى المستقبل ،حيث أشاد وزيرالقوى العاملة، بأعمال التطوير، مشيراً إلى إن التطوير يعد إنجاز لعمال الغزل والنسيج، مما يؤكد على أن عمال مصر قادرين على صنع المستحيل.

كما تضمن الافتتاح، تكريم الأمهات والقيادات العمالية بالإسكندرية ، حيث قام وزير القوى العاملة بتسليم شهادات التقدير ودرع التكريم.

وقد شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقيع إتفاقية بين نقابة الغزل والنسيج بالإسكندرية ومديرية القوى العاملة لتدريب العاملين بالصناعة داخل مركز التدريب بمنطقة أبو قير .

جاء ذلك خلال افتتاح منتجع أبو قير السياحى بالإسكندرية، والتابع "للنقابة العامة للغزل والنسيج"، صباح اليوم السبت بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والقيادات العمالية والنقابية.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن صناعة الغزل والنسيج صناعة لها شهرة كبيرة عالميا فالقطن المصرى يباع بأسعار باهظة فى الخارج، مشيرا إلى أن غياب الصناعة المصرية للغزل والنسيج ادى إلى ظهور صناعات أخرى مثل صناعات الهند وماليزيا للقطن المصرى، ولابد من إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها فى مصر لأن الصناعة قاطرة النمو فى مصر، حيث كانت الصناعة المصرية تحقق معدل نمو 13%.

وقال عبد العزيز قنصوة، إن مصر تعمل حاليا على البناء على كافة الأصعدة حيث البناء السياسى، والذى سوف يتحلى فى استفتاء التعديلات الدستورية، مشيرا إلى إن الدستور المصرى وضع فى حالة تجانس بين عدد من القوى فى وقت ما وأن الأوان لتعديل الوضع الملتبس، حيث إن مصر استقرت على النظام الرئاسى وليس المختلط فيجب أن تتضح صلاحيات النظام الرئاسى بالكامل، ودعا الجميع للمشاركة فى استحقاق التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه هذا الشهر.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس "النقابة العامة للغزل والنسيج"، أن الافتتاح يأتى فى إطار عمليات التطوير المستمرة التى تنفذها "النقابة العامة" وكان آخرها افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر "النقابة" بالقاهرة بحضور وزيرى القوى العامة، وقطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقال إبراهيم، إن النقابة استطاعت الصمود أمام عدد من التحديات، منها ضعف الأجور وتدهور الصناعة وتؤكد على أن عمال مصر هم جنود الجبهه الداخلية لها، قائلا: "صناعة الغزل ستبقى مهما تأمر عليها أى حاقد، وهناك خطة كبرى لعودة شركات الغزل والنسيج إلى سابق عهدها "مطالبا بدعم النقابة فى التدريب والتثقيف لإعادة تأهيل القيادات النقابية والعمالية، معلنا تأكيد النقابة للتعديلات الدستورية.



























































































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وزير-القوى-العاملة-يفتتح-منتجع-أبو-قير-السياحى--(26)