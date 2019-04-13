نقابة الصيادلة تطالب أعضاءها بالمشاركة فى انتخابات المجلس

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، القائم بأعمال النقيب، إن المجلس بعد استلام أعمال النقابة بعد فترة شهدت فيها مشاكل داخلية كبيرة، ونجح فى إعادة الهدوء للنقابة، والتجاوب مع مشاكل الصيادلة مثل التكليف، كذلك تم المشاركة بعدد من الاجتماعات مع عدد من النقابات المهنية باجتماعات هيئة التأمين الصحي.

ودعا عبد الحميد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بحضور عدد من ممثلى النقابات المهنية، كافة أعضاء النقابة بالمشاركة بالانتخابات المقرر لها الثلاثاء المقبل، لاختيار النقيب العام، وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن دعم المحلس لاختيار الأعضاء من يمثلهم للعنل على حل مشاكلهم، لافتا إلى أن وجود حراسة قضائية على النقابة لن يدعم مطالب الصيادلة المهنية.

وأكد وكيل النقابة العامة للصيادلة، القائم بأعمال النقيب، على حق الصيادلة، فى محاسبة كل من يثبت خطأه داخل مجلس النقابة، قائلا: أول رسالة سنقولها لمن يتولى مهامه ويتم انتخابه من الصيادلة، هو أن مهمته هى حل مشاكل الصيادلة".