video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيات الحوثى تقصف مركزا تجاريا بمدينة الحديدة اليمنية

السبت، 13 أبريل 2019 05:00 ص
ميليشيات الحوثى تقصف مركزا تجاريا بمدينة الحديدة اليمنية عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

قصفت ميليشيات الحوثى، الجمعة، مركزا تجاريا داخل مدينة الحديدة، فى خرق جديد لقرارات وقف إطلاق النار بالمدينة الواقعة غربى اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ن القصف الحوثى بقذائف الهاون طال مركز تجارى فى شارع صنعاء، موضحة أن القصف أصاب خزان وقود تابعا للمركز الملاصق لمجمع إخوان ثابت الصناعى والتجاري، مما تسبب فى اندلاع حريق هائل التهم أجزاء من مرافق المركز.

وسبق للميليشيات الحوثية قصفوا نفس المركز عدة مرات، مما أسفر عن حرائق ودمار كبير فى مرافقه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: مليشيا الحوثي توقف خدمة الإنترنت عن الحديدة

أبناء الجوف يستغيثون.. ميليشيا الحوثى ترتكب 5 آلاف حالة انتهاك ضد المرأة.. كشف معتقلات التعذيب السرية للحوثى.. المحافظ: جرائمهم هى الأولى من نوعها فى تاريخ اليمن.. وندعو المنظمات الدولية لكشف حقيقتهم للعالم

ميليشيات الحوثى

قصف مركزا تجاريا

مدينة الحديدة اليمنية

اليمن

اخبار اليمن




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة