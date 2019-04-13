موجز 6.. "تشريعية النواب" تصوت غدا على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تنعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، فى أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.

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تنعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، فى أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.

بعد مرور قرابة 16 شهرا على قرار فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد الصينى والتركى والأوكرانى لمدة 5 سنوات، بدءا من 6 ديسمبر 2017، تعاود الحكومة المصرية الانتصار مجددا للصناعة الوطنية، بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية وإخطارها رسميا بتضرر السوق المصرى من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد و25% على واردات حديد التسليح لحين انتهاء من التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الإغراق.





أعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذى يواجه صن داونز الجنوب إفريقى، فى المباراة التى ستقام على استاد برج العرب، اليوم السبت، فى إياب دور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

صعد فريق مازيمبى الكونغولى إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى ابطال افريقيا، بعدما حقق فوزاً عريضاً على سيمبا التنزانى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "مازيمبى"، فى "إياب" الدور ربع النهائى.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المدن الجديدة، وذلك مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر وعضوية المستشارين جمال البغدادى ومحمد على عبد المجيد ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن عام لـ"ف. ص. ف" حداد لاتهامه بسرقة بالوعات شركة الصرف الصحى بالطريق العام.





يلتقى سامح شكرى وزير الخارجـية غداً الأحد، مع ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، وذلك بقصر التحرير ويعقب المقابلة مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.

كشفت الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مشاركتها بمؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد المنعقد حاليا بمدينة فيينا بالنمسا، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة كان لها دور كبير فى المسح الطبى الشامل لفيروس سى.





أعلن رئيس المجلس العسكرى فى السودان عن تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية، ورفع حظر التجول وإطلاق سراح المحتجزين بموجب الطوارئ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمتابعة الجهود المبذولة من أجل التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الربع الأول من العام الجارى، للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، كما تم استعراض جهود بناء وتطوير تطبيق الهاتف المحمول "فى خدمتك" للتعامل مع شكاوى المواطنين.





قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بغلق مكتب BBC فى مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، للدائرة الثانية للاختصاص.

حل الكاتب والمؤرخ الفرنسى شارل سان برو ضيفاً على مؤسسة "اليوم السابع" فى إطار زيارته التى يجريها للقاهرة، والتى تستمر عدة أيام.





انطلقت اليوم السبت بالشرقية فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لفحص اللأجانب المقيمين بالمحافظة، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المستمرة فى الفترة من 13 وحتى 30 أبريل الجارى، الوحدات الصحية والمستشفيات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 6 درجات، على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.