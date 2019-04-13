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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السبت، 13 أبريل 2019 01:03 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة الموجز
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة  وانخفاضها غدا 6 درجات


 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

 

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 6 درجات، على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

 

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

اعلن التلفزيون السوداني استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش.

 

الإعلاميين: لم نتلق أى طلب لحصول مقدمى مقالب شهر رمضان على تصريح مزاولة

قالت سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن النقابة لم تتلق أى طلب حتى الآن من مقدمى برامج المقالب من غير أعضائها والمقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم  للحصول على تصريح مزاولة المهنة لتقديم تلك البرامج.

 

تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون المعاشات وإنشاء صندوق للتأمين

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

 

استئناف الطيران بين القاهرة والخرطوم بعد توقفها بسبب احتجاجات السودان

استأنفت صباح اليوم السبت، الرحلات المصرية إلى المطارات السودانية، بعد تعليقها لمدة 24 ساعة، على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي تشهدها السودان.

 

شاهد فى دقيقة.. 4 مدربين غدرت بهم الكرة بالدورى 2018ـ 2019

هناك مدربون  متميزون فى الدورى تاريخهم طويل مع الإنجازات، لكنهم فى موسم 2018 / 2019 بالدورى المصرى"الإيجيبشين ليج" يواجهون سوء حظ غير عادى، وكأن الساحرة المستديرة قررت الغدر بهم فجأة.

 

تشديدات أمنية بطريق برج العرب لتأمين مباراة الأهلى وصن داونز

كثفت قوات الأمن بالإسكندرية من تواجدها بطريق برج العرب، بمدخل الإسكندرية، لتأمين مباراه الأهلى المقامة باستاد برج العرب مساء اليوم فى إياب دورى أبطال إفريقيا.

 

وزيرة التخطيط تتفقد الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة

تفقدت، اليوم السبت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبه مجموعة كبيرة من القيادات العليا فى الجهاز الإدارى من وزارات مختلفة.


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موجز اخبار مصر

درجات الحرارة

هيئة الارصاد

العاصمة الادارية




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