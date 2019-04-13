مقتل مدنيين اثنين فى قصف حوثى على محافظة إب اليمنية

صنعاء /أ ش أ/

قتل مدنيان يمنيان، اليوم السبت، جراء قصف شنته ميليشيات الحوثى الانقلابية على قرية تابعة لمديرية النادرة شرق محافظة إب، وسط اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية - لم تسمها - القول إن شابين من قرية وادى الردى بمخلاف العود (التابعة إدارياً لمديرية النادرة) قُتلا إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من مواقع تمركزهم فى جبل ستر وحدّة ومرتفعات نوبة اللهبى المطلة على مناطق العود.

وفى السياق، قالت المصادر إن الميليشيات الحوثية استحدثت مواقع جديدة فى مرتفعات نوبة اللهبي، واستقدمت تعزيزات عسكرية جديدة، لافتة إلى أن المليشيات المتمركزة فى موقع السور، أحد مرتفعات نوبة اللهبي، نصبت مدافع وُجّهت باتجاه مناطق العود، وذلك بعد أيام من استحداث مواقع فى جبل بصم الذى تشن منه قصفاً على التجمعات السكانية، مما تسبب فى نزوح العشرات من المدنيين.