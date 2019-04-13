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معمرة تبلغ 100 عام تخوض انتخابات محلية فى ألمانيا

السبت، 13 أبريل 2019 02:10 م
معمرة تبلغ 100 عام تخوض انتخابات محلية فى ألمانيا المانيا
رويترز
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 معظم الناس يرون أن بلوغ المئة سبب كاف للابتعاد عن الحياة العامة والراحة لكن ليزل هايسه كان لديها رأي آخر..

قررت هايسه، معلمة الرياضيات السابقة التي تبلغ من العمر 100 عام، فتح فصل جديد في حياتها بالترشح لانتخابات المجلس المحلي في بلدة كيرشهايمبولاندن.

وتركز هايسه حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة الذي أغلق في عام 2011.

وساهمت هايسه كثيرا في جهود إعادة فتح الحوض وعبرت عن استيائها لنقله إلى أطراف البلدة لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة لأنها امرأة مسنة.

وقالت لرويترز "كانوا يغلقون مكبر الصوت عادة عندما أبدأ الحديث عن حوض السباحة وعندها تتوقف بالطبع عن الكلام. لا يوجد معنى للاستمرار".

وأضافت "الآن وقد بلغت المئة اختلف موقفي تماما. الآن أملك فرصة الحديث وقول أي شيء".

وتجرى الانتخابات في يوم 26 مايو في بلدة كيرشهايمبولاندن التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة في ولاية راينلند - بالاتينات في جنوب غرب البلاد وبدأ الناخبون يستمعون لما تقوله هايسه.

وتترشح هايسه المعروفة محليا على نطاق واسع عن جماعة شعبية تحمل اسم "فير فور كيبو" (نحن كيرشهايمبولاندن) وهي معنية بالدفاع عن التنمية المستدامة والمزيد من المشاركة المدنية.

أما بالنسبة لآرائها السياسية تقول هايسه "لم يكن يتعين السماح بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وأرى أنه من الرائع أن يحاول الشباب حل مشكلات التغير المناخي. أتمنى لهم النجاح في هذا المسعى".

وقدمت هايسه نصائحها لمن يريد أن يسير على دربها وقالت "لكي تبلغ المئة عش حياة صحية في شبابك، مارس الكثير من الرياضة، تناول طعاما جيدا ودرب عقلك".

 


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المانيا

انتخابات

كيرشهايمبولاندن




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