مدير عام مستشفيات المنوفية يحيل المتغيبين عن مستشفى سرس الليان للتحقيق

المنوفية - فريق المحافظات

أجرى الدكتور عبد البارى العجيزى مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة على مستشفيات منوف العام وحميات وصدر ورمد منوف ومستشفى سرس الليان العام ومستشفى الباجور العام، وتم التأكد من توفير جميع الإدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم.

وقرر مدير عام المستشفيات إحالة المتغيبين فى نوباتجية مستشفى سرس الليان للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق .

وأضاف مدير عام المستشفيات أنه سوف تتوالى الزيارات المفاجأة على المستشفيات والوحدات الصحية بفرق مختلفة من المديرية والإدارات الصحية للمتابعة والتأكد من تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.