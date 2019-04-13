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محافظ دمياط تشهد حفل زفاف جماعى للأيتام

السبت، 13 أبريل 2019 09:12 م
محافظ دمياط تشهد حفل زفاف جماعى للأيتام حفل زفاف جماعى
دمياط عبده عبد الباري
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط، مساء اليوم، حفل الزفاف الجماعى السنوى لعدد من الأيتام من أبناء المحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء عصام الليثى السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار وكيل وزارة الصحة التضامن الاجتماعى ولفيف القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وعدد كبير من الأهالى.

وتضمن الحفل تقديم فقرات غنائية وفنية، كما التقطت المحافظ الصور التذكارية مع العرسان وقدمت لهم التهنئة، للمشاركين فى حفل الزفاف الجماعى، متمنية لهم حياة سعيدة، ووجهت الشكر لكل من ساهم فى الحفل لإدخال الفرحة والسرور على العرائس.

وتم توزيع الهدايا المقدمة من الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لكل عروسين، ومشاركة التضامن الاجتماعى فى مساعدة الشباب والتخفيف من أعباء ونفقات الزواج.

 

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