محافظ بنى سويف يبحث تعزيز التعاون مع هيئة التأمين الصحى

بنى سويف :هانى فتحى

التقى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بمكتبه وفد الهيئة العامة للتامين الصحى، على هامش زيارة الوفد اليوم للمحافظة والتى شملت تفقد فرع هيئة التأمين الصحى والمستشفى وعيادات التأمين، لمتابعة لسير العمل بأقسام المستشفى والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وضم وفد الهيئة كلا من طارق عبد الغفار رئيس الإدارية المركزية للشئون الإدارية، والدكتورة ليلى السيد رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات، والدكتورة سناء جاد نائب رئيس إدارة التموين الطبى، وأشرف عباس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى، والدكتور محمد طه والدكتور محمود مصطفى مستشارى رئيس الهيئة العامة.

وخلال اللقاء بحث المحافظ مع وفد الهيئة سبل تدعيم التعاون بين المحافظة والهيئة فى مجال تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفى وعيادات التأمين الصحى، من خلال عدد من الخطوات أولها: الوقوف على متطلبات تحسين منظومة العمل بمستشفيات التأمين الصحى، والوقوف على مطالب واحتياجات العاملين بالمنظومة للعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات.

وأكد المحافظ المستشار هانى عبد الجابر أن المحافظة لا تألو جهدًا نحو تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بالقطاع الصحى وخاصة منظومة التأمين الصحى، وذلك من خلال متابعة المستشفى والعيادات التابعة لها، لافتا إلى نجاح المحافظة فى تنفيذ المبادرات القومية التى تطلقها الدولة منها: المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى، والكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، والمبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة أمراض العيون، وغيرها من المبادرات التى تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا المجال.